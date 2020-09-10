Врачи: сентябрьский рост заболеваемости COVID не должен пугать петербуржцев

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана заявил, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в Северной столице не должны вызывать беспокойства.

«Мы видим небольшой устойчивый подъем по количеству пациентов средней и тяжелой степени с подозрениями на COVID-19, — отметил спикер во время пресс-конференции в ТАСС. — Это небольшое увеличение, но ежедневно прирост составляет 15-20 человек».

При этом Сарана уточнил, что в городе на данный момент 16% свободных взрослых коек и 30% детских. К концу недели появится еще 184 койки, в том числе для рожениц с коронавирусной инфекцией.

Директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто также обратил внимание на то, что количество мест для заболевших COVID-19 мгновенно увеличат, если это будет необходимо. Шляхто выразил беспокойство в связи с другим фактом: молодые люди вопреки первичным ожиданиям врачей болеют коронавирусом также часто, как представители других возрастных групп.

В зоне риска юноши и девушки с сахарным диабетом и ожирением — в этой категории граждан отмечается высокая летальность. Несмотря на то, что вакцинация от гриппа не спасает от коронавируса, врачи рекомендуют не отказываться от неё.

Ежедневно кареты скорой помощи Санкт-Петербурга экстренно доставляют 2000-2500 человек в больницы города, только 200 из них попадают в медицинские учреждения с COVID.