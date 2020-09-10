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13:53   10 Сентября 2020
Общество

Путин оценил ситуацию с безработицей в России

Путин оценил ситуацию с безработицей в России

Президент России Владимир Путин считает, что безработица в стране остается на достаточно высоком уровне. По официальным данным, она превышает 6% экономически активного населения.

Глава страны поставил задачу, чтобы к концу следующего года число безработных не превышало 4,7% и соответствовало уровню 2019 года. Ранее правительство планировало временно материально поддерживать граждан, оставшихся без работы во время пандемии. Ситуация пока остается напряженной, поэтому необходимо продолжать адресную помощь, заявил российский президент.

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Автор: Илья Романович
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