В РАНХиГС назвали потери российской экономики в пандемию

Общие потери экономики РФ от коронавируса и введенных ограничений во втором квартале 2020 года составили 7,5% ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании аналитиков РАНХиГС.

Как отмечают эксперты, основной удар пришелся на семь секторов: оптовую и розничную торговлю, транспорт, сельское хозяйство, строительство, обрабатывающую промышленность и сферу услуг. Все они продемонстрировали существенное сокращение добавленной стоимости, пишет "Коммерсантъ".

В основу исследования легли гипотетические показатели, которых удалось бы достичь при обычном количестве рабочих дней. Аналитики отмечают, что в первом квартале из-за введенного режима самоизоляции число рабочих дней сократилось на три и на 23 во втором.

Оценка РАНХиГС оказалась более оптимистичной по сравнению с данными Росстата, по данным которого ВВП РФ во второй четверти текущего года сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.