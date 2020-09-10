Не узнает жену и путает Клинтона с Обамой. Геронтолог оценил состояние Байдена

Вместе с президентскими выборами в США близится и день рождения главного конкурента действующего лидера Дональда Трампа — демократа Джозефа Байдена. Спустя всего несколько дней после голосования, 20 ноября, ему исполнится 78 лет.

Нынешний глава Белого дома, который любит давать запоминающиеся прозвища оппонентам, окрестил Байдена «сонным Джо». По мнению Трампа, кандидат от демократической партии не может тягаться с ним в интеллекте и скорости принятия решений. Еще в 2019 году в своем Twitter 45-й президент США уличил Байдена в «низком IQ» (коэффициент интеллекта):

«Джо Байден лишился дара речи в минувшие выходные [16 марта 2019 года], когда не смог должным образом произнести очень простую фразу о своем решении баллотироваться в президенты. Привыкай к этому, еще один человек с низким уровнем интеллекта!».

Сонное царство

В США Джозеф Байден имеет репутацию не самого активного политика. Он уже несколько раз оправдывал придуманное Трампом прозвище в глазах американских избирателей. В 2011 году, когда президент Барак Обама выступал с речью, посвященной сокращению дефицита бюджета США, Америку облетели кадры, на которых Байден выглядел спящим.

Вероятно, не впечатлила Байдена и речь Хиллари Клинтон, которую тот слушал по видеосвязи в апреле 2020 года. Соратница по демократической партии обращалась к кандидату в президенты с наставлениями о том, какой лидер действительно нужен США. На словах о своих прошлых заслугах Джо Байден снова склонил голову и закрыл глаза, что дало повод для злорадства его недоброжелателям.

С улицы Бассейной

За последние несколько лет оппонент Трампа также не раз путал названия городов, штатов и даже имена действующих президентов. Выступая перед аудиторией из 1200 человек в средней школе в Лейквуд, штат Огайо, в 2012 году, Байден обсуждал агитационный ролик республиканца Митта Ромни. В видео критиковались решения администрации Барака Обамы, в частности, перенос некоторых рабочих мест из Огайо в Китай. Байден зачем-то возложил ответственность на президента Клинтона, который сложил полномочия еще в 2001 году.

«В ролике сказано, что президент Клинтон обанкротил Chrysler, чтобы итальянцы могли купить его, таким образом переправив рабочие места за границу в Китай», — возмутился Байден.

Спустя несколько лет демократ поменял местами деятелей другого политического поля. В 2016 году, во время беседы с телеведущим, Байден перепутал экс-президента Ирака Саддама Хусейна с президентом Сирии Башаром Асадом.

«В то же время, мы продолжаем работать с международным сообществом, чтобы достичь урегулирования, которое отстранит от власти Саддама Хусейна, заставит его уйти. Извиняюсь, Асад [президент Сирии Башар Асад]», — поправил себя Байден.

Кандидат в президенты США жонглирует не только именами политических деятелей. В марте 2020 года зрители американских телеканалов могли наблюдать, как Байден представил собственную жену в качестве сестры. Спустя несколько секунд он одумался и объяснил, что родственники «подставили его», поменявшись местами.

В 2019 году жители штата Нью-Гэмпшира на несколько мгновений смогли почувствовать себя обитателями Вермонта. На пресс-подходе после выступления Джозеф Байден похвалил другой штат вместо того, в котором произносил торжественные речи. А ведь Нью-Гэмпшир – это один из регионов раннего голосования, который является ключевым для предвыборной кампании демократа.

Козни России

Виноватого в оплошностях Байдена искали недолго. Министерство внутренней безопасности США опубликовало доклад, в котором говорится об очередном «российском вмешательстве». По данным аналитиков, Москва с помощью интернета распространяет «слухи» о том, что кандидат от Демократической партии не может похвастаться крепким психическим здоровьем.

«Российские тайные агенты влияния разместили негативные комментарии и необоснованные утверждения об удовлетворительном состоянии здоровья Байдена. Например, прокси-сайты утверждали, что оплошности кандидата в президенты являются симптомами слабоумия, что он психически непригоден для президентства, и что он вряд ли будет отбывать свой полный срок из-за возраста», — цитирует доклад министерства портал AbcNews.

В беседе с «Политикой Сегодня» научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко объяснила, что, чем ближе день выборов в США (3 ноября 2020 года), тем больше будет накаляться борьба между кандидатами. В данном случае обсуждаемые самими американцами недостатки Байдена решили прикрыть универсальным «российским вмешательством».

«Борьба становится все яростнее и, конечно, появляется больше высказываний о вмешательстве в выборы извне. Мне кажется, это стоит отнести к тому, что выборы пройдут уже очень скоро. Учитывая накаленную ситуацию внутри страны, сотрудники Министерства внутренней безопасности или даже другие ведомства могут высказываться более резко, чем в "мирное" время. Попытка притянуть к выборам какие-то внешние силы говорят о напряженной обстановке внутри США», — полагает Филиппенко.

Возрастные течения

Все сеансы сна и путаницы, которые допускал Джо Байден, не могут служить поводом сомневаться в нем, как в надежном и решительном политике. Такое мнение в разговоре с «Политикой Сегодня» высказал первый заместитель директора Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ИПК ФМБА России Андрей Ильницкий.

«В любом обществе, и в России тоже, к сожалению, не исчерпано явление, которое называется эйджизм. То есть дискриминация человека по возрасту. Причем такая дискриминация может быть не только в отношении престарелого возраста, но и молодого. А старым людям могут отказывать в каких-то руководящих должностях, хотя они могут быть очень талантливыми. Происходит история, когда на человека просто навешивают ярлыки», — считает ученый.

Ильницкий усомнился, что из-за путаницы в именах Джозеф Байден не может возглавлять США. По мнению эксперта, возраст не должен являться препятствием для политической деятельности, тем более, если до этого человек уже достиг серьезных результатов. Главное – это деловые качества политика. Однако, если президент в ходе важных дипломатических переговоров может заснуть, то стоит задуматься о его профпригодности, добавил геронтолог.