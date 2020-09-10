Песков: решения о перебазировании Госсовета в Петербург не принимались

Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о перебазировании Госсовета в Санкт-Петербург.

Никаких решений о переносе Госсовета в Санкт-Петербург пока не принималось. Когда Государственная дума Российской Федерации выйдет с каникул, начнется работа над законопроектом, сообщил Песков, отвечая на вопрос о перебазировании органа.

"Была изменена роль Госсовета, такого важного органа, поэтому пока мы не говорим ни о переезде в Санкт-Петербург, ни о выборе места", — заявил пресс-секретарь.

Осенью в парламент планируют внести инициативу, в которой будет прописан новый статус органа, принятый в соответствии с поправками к Конституции Российской Федерации. На данный момент нет окончательного решения, каким будет обновленный Госсовет.