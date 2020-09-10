Протест против вмешательства США в дела страны высказало МО Белоруссии

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что вмешательство США во внутренние дела республики является недопустимым.

В четверг, 10 сентября, Минобороны Белоруссии заявило главе дипмиссии США Джеффри Джюку, что считает вмешательство США во внутренние дела страны недопустимой мерой.

Некоторое время назад заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что страны Запада активно вмешиваются в дела Белоруссии. Он также подчеркнул, что Запад оказывает скоординированное давление на страну в тяжелый для нее период, пишет Федеральное агентство новостей.