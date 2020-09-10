Глава МИД РФ нашел связь дела Навального с крушением MH17

Позиция Германии по инциденту с блогером Алексеем Навальным напоминает дело о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также указал, что немецкая позиция напоминает инцидент в Солсбери. По словам Лаврова, Германия не отвечает ни на какие российские запросы, однако при этом требует от России расследования.

Отравление Навального могло стать следствием его конфликта с соратником Владимиром Ашурковым, сообщало Федеральное агентство новостей. Ссора возникла на фоне закрытия ФБК (признан иноагентом), когда Навальный не стал советоваться с Ашурковым и принял решение о закрытии самостоятельно.