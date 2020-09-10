Политолог: ЕС и РФ не устраивает тупик «Минска» и обострение в Донбассе

Европейцы заинтересованы в том, чтобы конфликт в Донбассе был заморожен, Россия заинтересована в исполнении Украиной политической части Минских соглашений. При этом ни тех, ни других не устраивает образовавшийся «тупик» в переговорном процессе.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев, комментируя заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что политические советники лидеров стран «нормандской четверки» проведут 11 сентября встречу в Берлине.

По мнению украинского политолога, анонсирование данной встречи свидетельствует о том, что минский переговорный процесс по мирному урегулированию в Донбассе зашел в тупик, после чего на линии соприкосновения в зоне конфликта началось обострение.

«Нынешняя ситуация в Донбассе не устраивает ни Россию, ни Германию, ни Францию. На этой встрече очень сильно настаивали Германия и Франция. Европейцам невыгоден этот тупик, им необходима заморозка конфликта», — высказал свое мнение Бизяев.

Россию же, по его словам, в первую очередь интересует выполнение политической части минских договоренностей. То есть ситуация зашла в тупик еще с конца июня – начала июля текущего года.

Европе и России, подчеркнул Бизяев, нужно понять, что, если Украина начнет выполнять условия «Минска-2», это повлечет для нее массу угроз, в основном внутриполитических. Поэтому нужно не настаивать на выполнении «Минских соглашений», а искать сбалансированное политическое решение, устраивающее все стороны.

«Насколько сейчас к этому решению готовы все участники конфликта, сказать тяжело. По моей информации, Европу вполне устроит заморозка конфликта. А проблема реинтеграции Донбасса упирается во взаимоотношения Украины и России, весь комплекс украинско-российских политических взаимоотношений», — считает украинский политолог.

Также он подчеркнул, что от президента Зеленского в данной ситуации мало что зависит, так как Украина является не субъектом, а объектом мировой геополитики. Даже, если бы какое-то решение было принято, его еще надо реализовать, а для этого Украине вернуть свой суверенитет – чтобы все касающиеся ключевых для нее вопросов решения принимались и выполнялись внутри страны.

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, украинские Вооруженные силы впервые за неделю открыли огонь по территории Донецкой народной республики, обстреляв Донецк и окрестности населенного пункта Ясиноватая. В то же время из штаба операции Объединенных сил сообщили об ответном огне со стороны донецких ополченцев и о потерях в рядах ВСУ.