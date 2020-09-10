Лавров отметил приверженность государств ШОС к сделке по ядерному оружию

Министры иностранных дел стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили приверженность иранской ядерной сделке. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Как стало известно ранее, руководители внешнеполитических ведомств стран ШОС проведут очные переговоры на территории столицы России. Сергей Лавров уже успел провести несколько двусторонних встреч со своими коллегами.

После конференции в Москве глава МИД РФ планирует организовать отдельные встречи с министрами иностранных дел Пакистана и Узбекистана.