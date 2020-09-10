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12:52   10 Сентября 2020
Политика

Песков назвал недопониманием слова Конте о "планах" России по главе ФБК

Песков назвал недопониманием слова Конте о "планах" России по главе ФБК

Москва не намерена создавать комиссию по расследованию деталей произошедшего с блогером и создателем признанного иноагентом ФБК Алексеем Навальным. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Итальянский премьер-министр во время интервью газете Foglio сообщил, что Россия якобы "планирует" создать комиссию для расследования случая с Навальным. Он отметил, что позиция Рима в этом вопросе совпадает с точкой зрения Берлина.

Песков опроверг заявление Конте, пишет РИА Новости. По его мнению, слова итальянского премьера вызваны недопониманием. Пресс-секретарь напомнил, что российские медики не обнаружили в организме блогера отравляющих веществ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #навальный #конте

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