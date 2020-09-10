Вассерман указал на хитрость, которая позволит Лукашенко остаться в Минске

Белорусский президент Александр Лукашенко продолжит находится у власти еще как минимум несколько ближайших лет.

Такое мнение в беседе с телеканалом «Царьград» высказал известный журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя вчерашнее большое интервью белорусского лидера российским телеканалам.

По словам эксперта, Лукашенко примет участие в досрочных президентских выборах, но пока не ясно, когда они будут назначены, известно лишь, что после проведения конституционных реформ.

«Когда конкретно, точно он не сказал, но судя по обычному графику конституционных реформ, сам процесс займёт пару лет. Участвовать он, скорее всего, будет. И скорее всего, в седьмой раз победит», — считает Вассерман.

Белорусы скорее всего вновь выберут Лукашенко, потому, что большая их часть и так всегда за него голосовала, это очевидно, напомнил публицист, к тому же, по его словам, от добра добра не ищут.

Даже оппозиционный сайт «Зубр», публикуя после недавних президентских выборов в Белоруссии протоколы избиркомов, не нашел ни одного участка, где за Лукашенко было бы отдано меньше половины голосов избирателей, рассказал Вассерман. Поэтому и в будущих выборах Лукашенко, скорее всего, примет участие и победит, что, конечно не понравится местной оппозиции, но он в своей президентской присяге и не обещал нравиться абсолютно всем без исключения.

«Но случится это через пару лет, причем он заранее предупредил, что надо будет провести сперва парламентские выборы, а уж потом президентские, просто потому, что в конституционной реформе будет так или иначе проводиться идея передачи заметной части полномочий от президента парламенту, так же, кстати, как и у нас», — объяснил эксперт хитрость Лукашенко.

По словам Вассермана, единственным возможным путем к спокойствию в стране является именно передача часть президентских полномочий парламенту. Потому что система, допускающая единоличное принятие решений, нужна в стране, где много потрясений, а в спокойной обстановке можно вполне опираться на парламентскую власть.

«Так что этот процесс займет не один год. Другое дело, что я думаю, всевозможные представления о том, что Лукашенко затевает эту реформу только для того, чтобы отвлечь народ, а потом будет править по-прежнему, это фантазии, -0 добавил аналитик. — Если уж начинается серьезная политическая реформа, то остановить ее на полпути совершенно невозможно. Слишком велик риск потрясения».

О то будет ли Белоруссия делать какие-то шаги в направлении Союзного государства Лукашенко не сказал в своем интервью ничего – ни прямо, ни намеком, отметил Вассерман.

«Не помню, кто из великих полководцев, кажется, Михаил Илларионович Кутузов, сказал: «Если бы моя шляпа могла подслушать мои мысли, я бы ее немедленно сжег». Очень многие политики могут повторить эти слова», — добавил политконсультант.

По его словам, понятно, что нужно будет сделать какие-то дополнительные шаги в этом направлении, но какие именно это будут шаги и когда – об этом нет совершенно никакой информации.

«Знаете, в свое время я был приглашен поучаствовать в прямой линии с президентом Путиным, сидел в зале и даже на всякий случай сдал организаторам список вопросов, которые, в принципе, хотел бы задать, — рассказал Вассерман в заключение беседы. — Но я совершенно не сомневался, что эти вопросы в зале не прозвучат. Потому что они все касались таких вещей, о которых ни один разумный политик не будет говорить заранее».

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются около месяца. Они начались вечером 9 августа, после того, как Центризбирком озвучил предварительные итоги прошедших в стране президентских выборов, согласно которым, убедительную победу, набрав более 80% голосов избирателей, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской отказались признавать озвученные ЦИК результаты и вышли на улицы с акциями протеста. При этом сама оппозиционный кандидат Светлана Тихановская вскоре покинула страну, переехав в Литву, и оттуда обращаясь к протестующим с видеообращениями.

Как заявил спустя некоторое время Александр Лукашенко, руководство протестной деятельностью в Белоруссии ведется извне - из Варшавы и Вильнюса, с целью устроить в стране государственный переворот.