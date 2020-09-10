Торговая война США и Китая вокруг Huawei сулит выгоду России

Китайская технологическая компания Huawei после жестких санкций США перевела инвестиции в Россию, расширила команду российских ученых и повысила им зарплату. Штаты насторожило очередное сближение РФ и КНР, хоть оно и стало прямым следствием антикитайской экономической политики Белого дома.

«После того, как Соединенные Штаты включили нас в "черный" список, мы перевели наши инвестиции из Америки в Россию, стали больше инвестировать в российскую экономику, расширили команду российских ученых и повысили им зарплаты», — заявил основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй во время посещения китайских университетов.

Выстрел себе в ногу: США толкнули Huawei в объятия РФ

Американский журнал Forbes пишет, что «Россия всегда фигурировала в тени американской битвы с Huawei». Объясняется это утверждение так: в прошлом году Владимир Путин охарактеризовал действия Вашингтона как попытку «бесцеремонно вытолкнуть Huawei с глобального рынка».

«Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — подчеркнул президент России.

Характерно, что несмотря на потерю компанией Huawei сервисов Google из-за санкций США, ее продажи в РФ резко выросли за последнее время. На выбор российских потребителей, вероятно, этот фактор не повлиял, когда как на других экспортных рынках Huawei понесли потери, пишет Forbes.

Кроме того, разработанный компанией «облачный сервис» для хранения данных также был запущен в России еще в марте, и это принесло Huawei неплохие доходы.

Еще одним моментом сотрудничества стало развертывание корпорацией сетей 5G в России после соглашения, заключенного между российским президентом и главой Китая Си Цзиньпином. Учитывая все эти факторы, не удивительно, что именно в работе с Россией Huawei видят главное преимущество на сегодняшний день. А потому на Западе насторожились.

«Гораздо опаснее для Запада, однако, то, что Huawei намерена расширить свои возможности искусственного интеллекта с помощью российских талантов. Как мы сообщали в феврале, компания набирает тысячи российских разработчиков по всей стране», — пишет Forbes.

Действительно, Huawei планируют совместные разработки с Россией в области искусственного интеллекта, но в рамках коммерческих программ. Казалось бы, обычный бизнес. Но компания набирает в России и специалистов по кибербезопасности, что отмечают американские журналисты. В ответ Huawei отвечают, что кибербезопасность продуктов и услуг — их «высший приоритет».

Китай справится без США, и это выгодно РФ

Весной министерство торговли США окончательно ограничило продажи чипов для смартфонов Huawei. Американская разведка сообщала, что китайские спецслужбы имеют доступ к устройствам Huawei, продающимся в Америке. Доказательств предоставлено не было. В Huawei опровергали подозрения в шпионаже в пользу Китая с помощью смартфонов.

«Мы можем доказать, что наше оборудование не подчиняется никакому влиянию китайского правительства», — заявил глава Службы безопасности Huawei Энди Парди.

В мае Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для «защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз» — это подразумевает под собой полный запрет доступа китайской компании к закупкам электронных компонентов.

Чипы Kirin, на которых и работают смартфоны Huawei, производила тайваньская компания TSMC. Она сожалеет о потере «клиента №2», но не может не подчиниться требованию правительства США как и любые компании, использующие американское оборудование, интеллектуальную собственность или программное обеспечение.

При этом TSMC и сами пострадают от решения Белого дома — сотрудничество с Huawei приносит компании около 20% годовых доходов. Впрочем, аналитик Huawei Дэйв Бурштейн напомнил, что Тайвань — территория Китайской Народной Республики, несмотря на попытки США сделать полуостров своим «бастионом» и взять под контроль тайваньскую компанию.

«Я думаю, что очень маловероятно, что США могут запретить китайскому литейному заводу продавать чипы китайской компании в Китае», — цитирует Forbes Бурштейна.

Не факт, что американский запрет на поставку чипов может сработать. Тем не менее Huawei с помощью китайского правительства планирует наладить производство чипов для смартфонов, не зависящих от американских технологий. Это займет несколько лет.

Совершенно очевидно, что китайская программа по созданию новых цепочек поставок полупроводниковых компонентов и объединение технических возможностей с Россией «сильно поддержат собственные научно-технические сектора РФ», пишут Forbes. Полное вытеснение китайских технологий с американского рынка еще больше объединило две самые большие «национальные угрозы» для Штатов — Россию и Китай.

А ведь правительство США могло бы избрать другой путь: тщательно следить за китайскими компаниями на своем рынке или регулировать их деятельность, сокрушаются журналисты Forbes. Но агрессивная антикитайская политика поставила Штаты в еще худшее политическое положение, объединив Пекин с Москвой не только в экономическом, но и в технологическом плане.