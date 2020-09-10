В Альфа-банке не заметили роста спроса клиентов на наличные в пандемию

Повышенного спроса клиентов на наличные деньги во время пандемии не наблюдалось, рассказал журналистам глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Он отметил, что российские банки в период пандемии запасались наличностью на случай массового спроса со стороны населения, однако потом поняли, что такого количества бумажных денег не нужно.

"Даже в пик коронакризиса мы не видели кого-то выноса валюты. Мы, как положено, подкрепились валютой, но смотрим — население за деньгами не приходит", — приводит слова главы Альфа-банка РБК.

По словам Верхошинского, это во многом связано с финансовой грамотностью населения.

Согласно статистике Центробанка РФ, в марте объем наличных в обращении россиян вырос на 700.9 млрд рублей, в апреле, когда во многих регионах действовал режим самоизоляции, — на 544 млрд рублей, в мае — на 248,2 млрд рублей, а в июне — на 391,8 млрд рублей.