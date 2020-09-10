Колесникова обратилась в СК Белоруссии с просьбой наказать силовиков

Член Координационного совета Республики Беларусь Мария Колесникова обратилась в Следственный комитет страны с просьбой привлечь к ответственности представителей правоохранительных органов, которые оказали на нее давление при задержании.

Информация об инциденте появилась 10 сентября. Согласно имеющимся данным, обращение Колесниковой в ведомство передала ее адвокат Людмила Казак, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что члену КС инкриминировали обвинения в попытке захвата власти. Сейчас она находится в СИЗО, устанавливаются все подробности произошедшего события, сообщает телеканал "360".