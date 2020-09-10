Песков заявил об ожидании в Кремле доказательств о состоянии Навального

Кремль ждет официальных доказательств по поводу состояния здоровья Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иностранные средства массовой информации сообщают, что блогер Навальный пришел в себя, он уже разговаривает и помнит все, что с ним происходило до потери сознания на борту самолета. Пока Москва располагает лишь информацией от зарубежных СМИ, к которым относится с осторожностью. Однако эти сведения нельзя считать первоисточником, так как отсутствует официальная информация. Как заявил Песков, Москва не получала из Германии ответа на запрос Генеральной прокуратуры России.