Создатели вакцины "Спутник V" ответили на критику в письме редактору Lancet

Создатели вакцины от коронавируса "Спутник V" из НИЦ имени Гамалеи ответили на критику иностранных коллег в письме к редактору научного журнала Lancet. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Разработчики препарата опровергли сомнения ученых в эффективности вакцины и разъяснили необходимые детали, отметил Кузнецов в беседе с изданием "Интерфакс".

Ранее Lancet опубликовал данные об успешных испытаниях вакцины от коронавируса НИЦ им. Гамалеи "Спутник V". Вскоре на итальянском сайте Cattivi Scienziati, разоблачающем псевдонаучные исследования, появилось открытое письмо от ученых разных стран. Они усомнились в эффективности вакцины российского производства, обратив внимание на данные о количестве антител у испытуемых после введения препарата на разных этапах. Lancet призвал разработчиков "Спутник V" ответить на критику иностранных коллег.