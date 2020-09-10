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12:28   10 Сентября 2020
Экономика

Песков: Путин проведет совещание по вопросам экономики 10 сентября

Песков: Путин проведет совещание по вопросам экономики 10 сентября

Российский лидер Владимир Путин 10 сентября проведет совещание, где обсудят развитие экономики РФ в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На совещании будет обсуждаться процесс восстановления экономики. Особое внимание планируется уделить вопросам занятости и безработицы, отметил Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга. Совещание по вопросам экономики пройдет в формате видеоконференции. В нем будут задействованы премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Кроме того, в обсуждениях примут участие помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и другие государственные деятели.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #песков

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