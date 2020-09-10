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12:18   10 Сентября 2020
Политика

Вучич доложил Путину о сохранении военного нейтралитета Сербии

Вучич доложил Путину о сохранении военного нейтралитета Сербии

Глава сербского государства Александр Вучич подтвердил позицию военного нейтралитета во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом проинформировала администрация лидера Сербии.

Во время телефонного разговора Вучич оповестил российского президента об итогах переговоров в столице США о проблеме Косово. Стороны обсудили вопрос урегулирования косовской проблематики.

Лидеры государств также поговорили о вопросах двустороннего сотрудничества между Москвой и Белградом. Владимир Путин высоко оценил вклад Вучича в развитие отношений между странами.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #сербия #вучич

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