Вучич доложил Путину о сохранении военного нейтралитета Сербии

Глава сербского государства Александр Вучич подтвердил позицию военного нейтралитета во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом проинформировала администрация лидера Сербии.

Во время телефонного разговора Вучич оповестил российского президента об итогах переговоров в столице США о проблеме Косово. Стороны обсудили вопрос урегулирования косовской проблематики.

Лидеры государств также поговорили о вопросах двустороннего сотрудничества между Москвой и Белградом. Владимир Путин высоко оценил вклад Вучича в развитие отношений между странами.