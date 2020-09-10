Автор саундтрека к фильму "Криминальное чтиво" скончался в 68 лет

Композитор и участник фанк-группы Kool & The Gang Рональд Белл, написавший ряд композиции к таким известным фильмам, как "Криминальное чтиво", ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Информация о смерти исполнителя появилась 10 сентября. Пока сведений о том, что стало причиной смерти известного музыканта, нет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на американское издание Variety. Белл также является автором композиций к фильмам "Лихорадка субботним вечером" и "Рокки".

Основанная им группа Kool & The Gang не только получила мировую известность благодаря своим трекам Jungle Boogie, Summer Madness, но и является обладателем престижной награды "Грэмми".