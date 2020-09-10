России предрекли роль мировой житницы в наступающей «эре беспорядка»

Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу, мир находится на пороге новой «эры беспорядка». С 2020 года начнется некий новый цикл, который изменит политику, экономику, цены на активы, и образ жизни в целом, говорится в исследовании Deutsche Bank.

«Мир находится на пороге новой эры, которая первоначально будет характеризоваться беспорядком с вероятным ослаблением глобализации, которая привела к быстрому росту экономики и цен на активы за последние 40 лет», — указано в публикации.

Член Ассоциации футурологов и Философского общества РАН Александр Кононов в беседе с «Политикой Сегодня» разъяснил ключевые тезисы «эры беспорядка», среди которых аналитики предрекают главенствующую роль экономике Китая и сопутствующую напряженность в отношениях с США. Собеседник, впрочем, допускает, что давние политические и экономические конкуренты найдут общий язык.

«Я думаю, что сейчас пройдет эта турбулентность в Соединенных Штатах, связанная с выборами, и их политика станет более здравой вот отношении Китая. Все начнет гармонизироваться», — сказал футуролог.

Согласно исследованию, усилится экономическое неравенство на фоне COVID-19, но в дальнейшем государства найдут способ восстановить социальную справедливость, собирая больше налогов с богатых. Кононов напомнил о концепции, согласно которой страны стремятся обеспечить стабильность путем введения прогрессивного налога.

«Все осознают, что существуют некоторые принципы, которые определяют эффективность любой человеческой системы. Эффективные системы стремятся к Welfare state — состоянию всеобщего благоденствия. Вопрос в том, что оно не стабильно. Постоянно сталкивается с вызовами. Это состояние, конечно, существует во многом на том, что на богатых больше налоги, чем на бедных. Прогрессивная шкала налогообложения», — разъяснил футуролог.

«Эру беспорядка» также охарактеризовали ужесточением конкуренции между поколениями. Так называемые миллениалы, к которым принято причислять людей, родившиеся в 1985–2004 годах, и представители более молодого поколения, к 2030 году догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов.

Кононов согласился, что молодежь быстрее осознает чрезвычайную важность того, чтобы к власти приходили люди, повышающие способность наций и государств противостоять угрозам.

«Вся система электоральных критериев должна быть пересмотрена, конечно. Я думаю, что новое поколение это скорее осознает. Нужно все-таки стремиться выбирать тех лидеров, которые будут обеспечивать большую конкурентоспособность, жизнеспособность, жизнестойкость государств. Такое возможно, да», — считает футуролог.

Рост глобальной озабоченности вопросами климата неизбежен, продолжил Кононов. Ученые, по его словам, считают, что в климатических проблемах виноваты люди, воздействующие на природу. Экологи также выступают за снижение антропогенного влияния на климат.

«Мы это видим, потому что нет дня, чтобы не было целого множества природных катастроф: где-то наводнения, где-то вулканы, землетрясения. Я уже не говорю о тайфунах, пожарах. Все это результат изменения климата. Есть надежда, если нам удалось как-то плодотворно повлиять на состояние озонового слоя Земли, то, соответственно, и на климат мы также сможем повлиять, если предпримем усилия», — согласился футуролог.

Предпосылки для новой технологической революции Кононов видит на Востоке: население Японии и Юго-Восточной Азии обречено выживать на маленькой территории за счет разработок и экспорта новейших технологий. Более того, по мнению собеседника, интеллектуальный капитал будет определять жизнеспособность многих государств. Что касается России, то ее существенным преимуществом, помимо прочих, являются обширные территории.