России предрекли роль мировой житницы в наступающей «эре беспорядка»
Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу, мир находится на пороге новой «эры беспорядка». С 2020 года начнется некий новый цикл, который изменит политику, экономику, цены на активы, и образ жизни в целом, говорится в исследовании Deutsche Bank.
«Мир находится на пороге новой эры, которая первоначально будет характеризоваться беспорядком с вероятным ослаблением глобализации, которая привела к быстрому росту экономики и цен на активы за последние 40 лет», — указано в публикации.
Член Ассоциации футурологов и Философского общества РАН Александр Кононов в беседе с «Политикой Сегодня» разъяснил ключевые тезисы «эры беспорядка», среди которых аналитики предрекают главенствующую роль экономике Китая и сопутствующую напряженность в отношениях с США. Собеседник, впрочем, допускает, что давние политические и экономические конкуренты найдут общий язык.
«Я думаю, что сейчас пройдет эта турбулентность в Соединенных Штатах, связанная с выборами, и их политика станет более здравой вот отношении Китая. Все начнет гармонизироваться», — сказал футуролог.
Согласно исследованию, усилится экономическое неравенство на фоне COVID-19, но в дальнейшем государства найдут способ восстановить социальную справедливость, собирая больше налогов с богатых. Кононов напомнил о концепции, согласно которой страны стремятся обеспечить стабильность путем введения прогрессивного налога.
«Все осознают, что существуют некоторые принципы, которые определяют эффективность любой человеческой системы. Эффективные системы стремятся к Welfare state — состоянию всеобщего благоденствия. Вопрос в том, что оно не стабильно. Постоянно сталкивается с вызовами. Это состояние, конечно, существует во многом на том, что на богатых больше налоги, чем на бедных. Прогрессивная шкала налогообложения», — разъяснил футуролог.
«Эру беспорядка» также охарактеризовали ужесточением конкуренции между поколениями. Так называемые миллениалы, к которым принято причислять людей, родившиеся в 1985–2004 годах, и представители более молодого поколения, к 2030 году догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов.
Кононов согласился, что молодежь быстрее осознает чрезвычайную важность того, чтобы к власти приходили люди, повышающие способность наций и государств противостоять угрозам.
«Вся система электоральных критериев должна быть пересмотрена, конечно. Я думаю, что новое поколение это скорее осознает. Нужно все-таки стремиться выбирать тех лидеров, которые будут обеспечивать большую конкурентоспособность, жизнеспособность, жизнестойкость государств. Такое возможно, да», — считает футуролог.
Рост глобальной озабоченности вопросами климата неизбежен, продолжил Кононов. Ученые, по его словам, считают, что в климатических проблемах виноваты люди, воздействующие на природу. Экологи также выступают за снижение антропогенного влияния на климат.
«Мы это видим, потому что нет дня, чтобы не было целого множества природных катастроф: где-то наводнения, где-то вулканы, землетрясения. Я уже не говорю о тайфунах, пожарах. Все это результат изменения климата. Есть надежда, если нам удалось как-то плодотворно повлиять на состояние озонового слоя Земли, то, соответственно, и на климат мы также сможем повлиять, если предпримем усилия», — согласился футуролог.
Предпосылки для новой технологической революции Кононов видит на Востоке: население Японии и Юго-Восточной Азии обречено выживать на маленькой территории за счет разработок и экспорта новейших технологий. Более того, по мнению собеседника, интеллектуальный капитал будет определять жизнеспособность многих государств. Что касается России, то ее существенным преимуществом, помимо прочих, являются обширные территории.
«Я думаю, просто нам к этому надо относится спокойно, развивать базовые для нас сферы, связанные с освоением и защитой больших территорий, превращаться в житницу для всего человечества по ресурсам. В этом ничего страшного нет. Большого прогресса и технологических изменений не избежать, особенно в части освоения космоса и превращения нас постепенно в большую космическую цивилизацию. Человечество будет уже не планетарной цивилизацией, а космической к концу этого века», — подытожил футуролог.