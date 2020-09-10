Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:50   10 Сентября 2020
Общество

Итоги приемной кампании в вузы РФ обсудят в медиацентре "Патриот"

Итоги приемной кампании в вузы РФ обсудят в медиацентре "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей проведут пресс-конференцию на тему "Предварительные итоги приемной кампании — 2020. Качество высшего образования в России".

Встреча пройдет в 14:00 10 сентября. В этом году приемная кампания в высшие учебные заведения Российской Федерации была полностью уникальна. Абитуриенты подавали все документы удаленно. Также выпускники школ сдавали Единый государственный экзамен по другому расписанию, что тоже повлияло на выбор вузов, передает ФАН.

Новоиспеченных студентов теперь интересует, как будет устроен учебный процесс в текущем учебном году. В рамках эфира эксперты вместе с журналистами обсудят число бюджетных мест в учебных заведениях. Будут даны ответы на популярные вопросы: сократился ли отток абитуриентов из регионов, какие специальности оказались самыми востребованными и как был организован прием студентов из-за рубежа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #вуз #фан #эфир #патриот #поступление #приемная комиссия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...