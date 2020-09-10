Итоги приемной кампании в вузы РФ обсудят в медиацентре "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей проведут пресс-конференцию на тему "Предварительные итоги приемной кампании — 2020. Качество высшего образования в России".

Встреча пройдет в 14:00 10 сентября. В этом году приемная кампания в высшие учебные заведения Российской Федерации была полностью уникальна. Абитуриенты подавали все документы удаленно. Также выпускники школ сдавали Единый государственный экзамен по другому расписанию, что тоже повлияло на выбор вузов, передает ФАН.

Новоиспеченных студентов теперь интересует, как будет устроен учебный процесс в текущем учебном году. В рамках эфира эксперты вместе с журналистами обсудят число бюджетных мест в учебных заведениях. Будут даны ответы на популярные вопросы: сократился ли отток абитуриентов из регионов, какие специальности оказались самыми востребованными и как был организован прием студентов из-за рубежа.