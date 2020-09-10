Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не отдаст власть

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть. Об этом написало издание "Sputnik Беларусь".

Белорусский лидер напомнил, что власть дается не для того, чтобы ее "взять, бросить и отдать".

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал", — отметил Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По итогам голосования уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Однако люди, которые были не согласны с результатами выборов, начали устраивать в Минске массовые акции протестов.