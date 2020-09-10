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11:23   10 Сентября 2020
Политика

Лукашенко призвал прокуратуру к "острым мерам" в отношении провокаторов

Лукашенко призвал прокуратуру к "острым мерам" в отношении провокаторов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прокуратуру принять "острые меры" в отношении провокаторов, устраивающих незаконные акции, сообщают в агентстве "БелТА".

По словам белорусского лидера, он ожидает от прокуратуры более мощных мер реагирования на провокационные действия организаторов незаконных акций и агитаторов. Новый генеральный прокурор Белоруссии заявил, что в стране непременно будут пресекать нарушения общественного порядка.

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Автор: Руслан Неглинный
#прокуратура #белоруссия #лукашенко

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