Лукашенко призвал прокуратуру к "острым мерам" в отношении провокаторов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прокуратуру принять "острые меры" в отношении провокаторов, устраивающих незаконные акции, сообщают в агентстве "БелТА".

По словам белорусского лидера, он ожидает от прокуратуры более мощных мер реагирования на провокационные действия организаторов незаконных акций и агитаторов. Новый генеральный прокурор Белоруссии заявил, что в стране непременно будут пресекать нарушения общественного порядка.