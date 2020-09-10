Маневренность «Ярсов» станет головной болью для разведки противника

Самое восточное российское соединение ракетных войск стратегического назначения (РВСН) – иркутская ракетная дивизия – полностью перевооружилась на мобильные комплексы межконтинентальных баллистических ракет «Ярс».

Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает агентство RT, приводя заявление Минобороны России.

Как отмечается, ракетный комплекс «Ярс» представляет собой модификации комплекса «Тополь-М» мобильного и шахтного базирования МБР с разделяющейся головной частью – РС-24.

По мнению военных экспертов, оснащение «Ярсами» ударной группировки РВСН значительно усилит ее боевые возможности по преодолению систем противоракетной обороны (ПРО). Особыми преимуществами этих комплексов эксперты называют надежность, точность и мобильность.

«Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации совершила рабочую поездку в самое восточное соединение РВСН — Иркутскую ракетную дивизию. Данное соединение полностью перевооружено на мобильный ракетный комплекс «Ярс», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства.

Комментируя эту новость в беседе с RT, глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин сообщил, что «Ярс» является ограниченным продолжением легендарной российской межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», принятой на вооружение РФ в 1997 году.

«Разница в том, что почти все основные ее элементы удалось заметно улучшить, — добавил эксперт. — У разных типов базирования МБР свои преимущества».

Ракеты шахтного базирования, по его словам, конечно лучше защищены от попадания крылатых ракет или других средств воздушного нападения. В этом случае МБР расположена на значительной глубине и к тому же укрыта железобетонными колпаками.

Мобильные комплексы «Ярс» установлены на шасси с колесной формулой 16х16, производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Но в настоящее время российские инженеры разрабатывают альтернативу белорусскому шасси для «Ярсов» - технологичное изделие «Платформа-О».

«Ярс» очень мобилен и разведывательным средствам неприятеля трудно отследить его перемещение, особенно в лесистой местности», — подчеркнул военный эксперт.

РС-24 – российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой – предназначен для уничтожения целей на расстоянии до 11 тысяч километров. Головная часть ракеты имеет возможность разделяться на маневрирующие блоки индивидуального направления.