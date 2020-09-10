Российские медики получат новые рекомендации по работе в "красной зоне"

Новые рекомендации по времени работы в "красной зоне" будут подготовлены для российских медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ подготовили техническое задание по разработке специализированной системы. В ней будет отражаться вся необходимая информация о работе и отдыхе медицинского персонала в условиях пандемии коронавируса, передают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информация о производственной нагрузке врачей и младшего персонала, количестве смен и рабочих часов, проведенных в "красной зоне", будет отмечена в новой системы. Проект необходим для выхода на режим ротации персонала, а также сведения к минимуму всех возможных рисков. Разработка системы будет стоить четыре млн рублей и завершится к концу года.