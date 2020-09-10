Путин обсудил с президентом Сербии вопрос по Косово

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, обсудив вопросы по Косово, сообщили в Кремле.

Сербский лидер рассказал главе Российской Федерации о переговорах по Косово, которые прошли в Вашингтоне и Брюсселе. Российский лидер подтвердил неизменность позиции РФ о компромиссном решении по Косово, пишет РИА Новости.

Путин и Вучич также обсудили двустороннее стратегическое партнерство России и Сербии.