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11:05   10 Сентября 2020
Общество

В России могут ввести ограничения на перевозку лососевой икры в самолете

В России могут ввести ограничения на перевозку лососевой икры в самолете

Россиянам могут запретить перевозить через границу более десяти кг красной икры. С таким предложением выступила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Вопрос о перевозке этого продукта через границу подняли на совещании комиссии Правительства РФ по рыбохозяйственному комплексу. Так власти РФ хотят предотвратить незаконную торговлю красной икрой, пояснила Абрамченко.

Согласно данным Россельхознадзора, порядка двух тысяч тонн лососевой икры перевозят россияне по воздуху ежегодно. Больше всего этого продукта вывозят с Дальнего Востока, Камчатки и из Приморского края, добавила вице-премьер.

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Автор: Яна Либерман
#перевозка #икра #абрамченко

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