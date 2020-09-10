Итальянский премьер рассказал об идее Путина создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о намерении президента России Владимира Путина создать комиссию для установления деталей произошедшего с блогером Алексеем Навальным. Об этом он рассказал в интервью газете Il Foglio.

Конте со ссылкой на Путина отметил, что Москва выразила намерение прояснить обстоятельства инцидента с Навальным. Россия будет сотрудничать с Германией по этому вопросу, сообщил итальянский политик.

"Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, а также выразил готовность работать с германскими властями", — сказал Конте.

Путин и Конте провели телефонные переговоры 26 августа, пишет ТАСС. Кремль сообщал, что стороны согласились сотрудничать в борьбе с эпидемией коронавируса и обсудили ситуацию в Белоруссии.

Телеканал "360" также сообщал, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.