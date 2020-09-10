Европейскому союзу (ЕС) не удается ввести санкции против высокопоставленных белорусских чиновников. Чтобы ограничения вступили в силу, одобрить их должны все 27 стран ЕС, однако общую позицию против Минска не поддерживает Кипр, сообщает немецкое информационное агентство DPA (Deutsche Presse-Agentur).

«Для Евросоюза действия Кипра в высшей степени неприятны, потому что в последнее время служба иностранных дел неоднократно объявляла, что новые санкции против Белоруссии могут вступить в силу в ближайшее время. С помощью карательных мер ЕС хочет создать давление на руководство страны и проявить знак солидарности с народом», — пишет DPA.

Кипр согласен отдать решающий голос за санкции против Белоруссии при одном условии: экономические ограничения также должны коснуться семи турецких компаний, которые ведут буровые работы на спорном участке шельфа у побережья страны. Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявил, что Никосия не поддержит позицию Брюсселя, если тот будет и дальше игнорировать ситуацию между Кипром и Турцией.

«Мы не хотим двойных стандартов», — объяснил глава дипведомства.

В беседе с «Политикой Сегодня» директор Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин обратил внимание, что Белоруссия стала «разменной монетой» в споре между Кипром и Турцией. У Никосии появился рычаг давления на ЕС, чем власти страны поспешили воспользоваться.

«Мне кажется, что Белоруссия здесь вообще не является главным фактором. Скорее эта ситуация говорит о серьезном расколе в Европейском союзе и в целом в Европе, которая больше не ощущает свою монолитность. Она утрачивает кураторство со стороны глобалистов США, поэтому каждая из 27 стран постепенно начинает исходить из собственных интересов. Кипр, как известная оффшорная зона, пытается на этих противоречиях решить свои проблемы в противостоянии с Турцией. Белоруссия – это лишь повод», — рассказал эксперт.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались несанкционированные митинги протеста.

После начала беспорядков в белорусских городах Европейский союз объявил о намерении ввести персональные санкции против 32 белорусских должностных лиц, которые принимали решения по подавлению протестов. В том, что Кипр разыгрывает «белорусскую карту» для решения собственных политических задач не сомневается политолог Иван Аркатов. Впрочем, по мнению эксперта, островной республике все же придется уступить Брюсселю.

«Кипр старается максимально выторговать для себя удобные условия. При этом в Никосии понимают, что шансов мало, поэтому стараются максимально выжать из этого противостояния выгоду для себя», — сказал Аркатов.

Противостояние между Кипром и Турцией уходит корнями к 1974 году, когда турецкие вооруженные силы высадились на территорию северного Кипра. Вторжение под названием операция «Аттила» привело к тому, что в 1983 году регион провозгласил себя Турецкой Республикой Северного Кипра, которую на официальном уровне признала лишь Анкара. Согласно международному праву, Кипр сохраняет суверенитет над всей территорией, входившей в ее состав до 1974 года.

Нынешние претензии Никосии касаются зондирования природного газа в Восточном Средиземноморье, которое проводит Анкара. Кипр и Греция считают их незаконными. Евросоюз ввел некоторые ограничения против физических и юридических лиц Турции, которые занимаются незаконным бурением шельфа, однако Никосия считает это недостаточными мерами.

Валерий Коровин выразил уверенность, что европейские санкции никак не пошатнут Минск, поскольку он находится в «цивилизационной орбите» Москвы.

«На Белоруссии не отразится ни позиция Кипра, ни введение санкций со стороны Европейского союза. Страна находится в цивилизационной орбите России, и решающей для нее является позиция российского руководства, а не экономические ограничения Европы», — заключил политолог.

30 июля 2020 года президент Кипра Никос Анастасиадис обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разрешить спорную ситуацию, возникшую в Восточном Средиземноморье между Никосией и Анкарой.