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10:38   10 Сентября 2020
Общество

Медики выявили 5363 новых случая коронавируса в России

Медики выявили 5363 новых случая коронавируса в России

Оперштаб РФ зафиксировал 5363 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах страны за последние сутки. По данным врачей, около 24,3% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа 5915 человек выздоровели от COVID-19, 128 пациентов скончались в результате осложнений.

В настоящий момент в России выявлено около 1 млн 46 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 862 тыс. человек выздоровели и выписались из медицинских учреждений, было зафиксировано 18 263 летальных исходов.

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Автор: Яна Либерман
#статистика #коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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