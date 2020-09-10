Медики выявили 5363 новых случая коронавируса в России

Оперштаб РФ зафиксировал 5363 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах страны за последние сутки. По данным врачей, около 24,3% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа 5915 человек выздоровели от COVID-19, 128 пациентов скончались в результате осложнений.

В настоящий момент в России выявлено около 1 млн 46 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 862 тыс. человек выздоровели и выписались из медицинских учреждений, было зафиксировано 18 263 летальных исходов.