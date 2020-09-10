Забайкальский "Робин Гуд" раздал украденный миллион нуждающимся

Полиция задержала в Приаргунске мужчину, который подозревается в краже 800 тысяч рублей. По данным правоохранителей, почти всю сумму "Робин Гуд" раздал нуждающимся.

По данным следствия, неизвестный человек проник в бутик, находящемся в одном из торговых центров Приаргунска. Оттуда преступник вынес три ноутбука и сейф, в котором находились 800 тысяч рублей, пишет телеканал "360".

По горячим следам полицейские задержали жителя села Новоцурухайтуй в Приаргунском районе. Он рассказал, что раздал похищенные деньги просившим милостыню людям, а часть поместил в ящики для пожертвований.

Молодой человек признался в краже, отметив, что смог забраться в магазин через разбитое окно по пристроенному к ТЦ зданию. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.