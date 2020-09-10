Альтернативу «Северному потоку — 2» от Польши назвали популистским проектом

Правительство Польши предложило Германии свой трубопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2» для поставок газа. С самого начала Варшава выступала против реализации российского проекта, поддерживая позицию США и Украины по этому вопросу.

Власти Польши настаивают на замене «Северного потока — 2» своим газопроводом якобы не из экономических соображений, а из политических. В качестве аргументов — «европейская солидарность» и «энергетическая безопасности» Евросоюза.

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Baltic Pipe будет закончен, предположительно, в 2022 году — тогда же у польской национальной компании PGNiG закончится контракт с «Газпромом» на поставки энергоресурса. Газопровод предусматривался Польшей как способ снижения зависимости от России. Он транспортирует природный газ из Норвегии через Данию в Польшу.

Однако у Варшавы был и другой способ обеспечить себе энергонезависимость: добыча сланцевого газа в стране по американским технологиям. На практике его постигла неудача. Технологии США не оправдали себя в Европе, а расчеты американских экспертов о внушительных залежах газа на территории Польши оказались ложными.

Польский газопровод более чем в пять раз меньше «Северного потока — 2» по объемам — 10 миллиардов кубометров против 55. Большая часть Baltic Pipe (8,8 млрд кубометров) отведена PGNiG, выкупившей более 40% доли в газовом месторождении норвежской энергетической компании Equinor. Еще 8% и 12% долей выкупила Польша в двух других скважинах Норвегии.

С другими норвежскими газодобывающими компаниями в PGNiG пока не договорились, но намереваются. Планируется выйти на 2,5 миллиарда кубометров добычи газа в Норвегии. Однако «Северный поток — 2» будет закончен раньше Baltic Pipe, маршрут которого будет пересекать трассу российского газопровода. Поэтому Польше придется согласовывать строительство с Россией.

Предложив Германии свой транзит, польское правительство вооружилось популистской риторикой, которая рассчитана скорее на жителей Польши, чем на руководство Германии. О том, какой выбор может сделать Берлин «Политика Сегодня» спросила у директора аналитического департамента компании «Альпари» Александра Разуваева.

«Польский газопровод совершенно маленький. Это все несерьезно, это голая политика и популизм с точки зрения Польши. С точки зрения логики денег и здравого смысла — конечно, [Германии нужен] «Северный поток — 2». Я надеюсь, его достроят и все потихонечку уляжется. Это выгодно и России, и Германии», — рассказал аналитик.

Проект не сорвется из-за «политических моментов» и заработает в конце года, полагает эксперт. Одновременно с наступлением зимы вырастут цены на газ, напомнил Разуваев. Это будет хорошим экономическим стартом для российского газопровода.

Из-за госпитализации Алексея Навального некоторые оппозиционные немецкие политики настаивали на полной остановке проекта — крупнейшего в области российско-немецких экономических отношений за последние годы. Как выяснилось, такая реакция оппозиционных политиков обусловлена жестокой внутриполитической борьбой за кресло канцлера Германии, а не озабоченностью состоянием российского блогера.

Ожидаемо свою позицию выразили и в Госдепе США, призывая Германию «пересмотреть» сотрудничество с РФ по «Северному потоку — 2». Штаты имеют сугубо экономический интерес и желают поставлять ФРГ свой сланцевый газ. Но это топливо рентабельно использовать только для внутреннего потребления, но никак не для экспорта — себестоимость слишком высокая, а калорийность его, напротив, низкая. Германия на американские поставки не согласилась.

Канцлер Ангела Меркель однозначно заявила, что «не готова увязывать дело Навального с «Северным потоком — 2», сообщило 8 сентября немецкое агентство DPA. Ранее американское издание Bloomberg дезинформировало читателей утверждением, что Меркель «готова связать «Северный поток — 2» с ответом на "отравление" Навального». Это стало логичным продолжением развернутой в медиа США информационной кампании, направленной против российского газопровода. Подробнее читайте в статье «Западные СМИ мечтают об остановке «Северного потока — 2» из-за Навального».