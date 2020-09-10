Медикам удалось поговорить с Навальным о событиях перед комой

Блогер Алексей Навальный стал чувствовать себя значительно лучше и пришел в сознание после комы.

В четверг, 10 сентября, стало известно, что блогер Алексей Навальный пришел в сознание полностью. Он может говорить, а также помнит все нюансы и детали того, что с ним произошло до того, как он потерял сознание в самолете, сообщает Spiegel.

Сейчас блогер пребывает в немецкой клинике Charite под наблюдением берлинских врачей. Охрану медицинского учреждения усилили в связи с тем, что существует риск нового нападения на пациента. Однако эту информацию опровергла полиция Берлина в комментарии ТАСС.

В связи с том, что активист не находится на территории РФ, его дело о клевете на ветерана приостановили. В начале июня член Центрального штаба ОНФ Михаил Моисеев обратился к Генпрокуратуре и в СК РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Алексея Навального, который публично оскорбил участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко.