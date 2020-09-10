Макеева: Арест Украиной 65 российских самолетов стал «театром абсурда»

Принцип работы украинской государственности заключается в том, чтобы частично выполнять волю вашингтонского обкома, а частично просто «что-то мутить», вот они и намутили эту историю с «арестом» российских самолетов.

Об этом в эфире радио Sputnik заявила замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, комментируя «арест» Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым.

Накануне, 9 сентября, входящая в структуру украинской Генпрокуратуры прокуратура так называемой Автономной Республики Крым сообщила в своем Telegram-канале, что суд Украины арестовал 65 российских самолетов, совершавших перелеты в Крым.

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», — говорится в опубликованном сообщении.

Там же отмечается, что в связи с «фактами нарушения правил международных полетов и порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию», допущенных должностными лицами иностранных авиакомпаний, было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается расположенное в Херсоне Главное управление СБУ (Службы безопасности Украины) по Крыму.

При этом в ведомстве напомнили, что Украина с марта 2014 года «прекратила функционирование всех аэропортов в Крыму и закрыла над полуостровом воздушное пространство».

Комментируя в эфире радио Sputnik сообщения украинского ведомства, Наталья Макеева иронично отметила, что украинское правосудие «само по себе – анекдот».

«Вот они «арестовали» российские самолеты… Скорее всего, речь идет о так называемом заочном аресте, то есть эти самолеты сейчас где-то летают. Маловероятно, что они стоят в аэропорту Борисполь – у нас регулярного авиасообщения с Киевом нет», — заявила обозреватель ФАН.

С тем же успехом, добавила она, украинский суд мог бы арестовать автомобили людей, которые ездят отдыхать в Крым летом. А также можно было бы арестовать, например, перелетных птиц, которые мигрируют на российский полуостров с украинской территории.

«Понимаете, мы в данном случае имеем дело с театром абсурда. Украинская государственность сейчас работает так: отчасти – выполнять волю вашингтонского обкома, отчасти – по принципу «что-то мутить». Вот они сейчас этим и занимаются», — объяснила Макеева.

Обычно, с юмором заключила обозреватель, эта острая фаза на Украине приходится как раз на осень, когда собран весь урожай и сыграны все свадьбы, а необходимость чистить снег еще не наступила, вот они и «мутят» хоть что-то – таким образом украинский суд и дошел до решения арестовать наши самолеты.

Напомним, украинские власти по-прежнему отказываются признать легитимным прошедший весной 2014 года всенародный референдум в Крыму, в ходе которого крымчане воспользовались своим законным правом на самоопределение и единодушно проголосовали за воссоединение с Россией. Киев, однако. на протяжении шести последних лет настаивает на украинской принадлежности полуострова, обвиняя Россию в его «аннексии».

Москва со своей стороны на разных уровнях подчеркивала, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.