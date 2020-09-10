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9:13   10 Сентября 2020
Политика

СМИ: в ФРГ омских врачей назвали спасителями Навального

СМИ: в ФРГ омских врачей назвали спасителями Навального

Омские врачи спасли блогера Алексея Навального, заявили в Берлине. Немецкие СМИ также указали на эффективность работы российских пилотов самолета, в котором летел блогер.

Zeit пишет, что Навальный выжил благодаря пилотам самолета и врачам Омска, которые оперативно и слаженно работали ради спасения блогера. В Берлине говорят, что мужчина остался жив вследствие быстрой реакции пилота, который экстренно посадил авиалайнер, и помощи омских медиков, которые сразу же ввели блогеру атропин, пишет ТАСС.

Причиной отравления Навального мог стать его конфликт с соратником— Владимиром Ашурковым, сообщал ФАН. Навальный многим обязан Ашуркову, с которым у них случился конфликт на фоне закрытия ФБК (признан иноагентом).

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #германия #навальный

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