СК опубликовал видео с места столкновения катера с баржей в ХМАО

Следственный комитет России поделился видеокадрами с места столкновения катера с баржей в Сургуте. В результате инцидента погибли четыре человека.

На кадрах, размещенных на Youtube-канале СКР, видно, что у плавсредства после столкновения с баржей появились серьезные повреждения. Всего на его борту находились восемь человек, четыре из них погибли на месте происшествия, сообщает телеканал "360".

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время устанавливается личность владельца катера, а также наличие у него лицензии на право перевозки пассажиров. Расследование уголовного дела продолжается.