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8:32   10 Сентября 2020
Общество

Екатеринбуржцам покажут уникальное выступление "летающих" танков

Екатеринбуржцам покажут уникальное выступление "летающих" танков

В честь Дня танкиста в Екатеринбурге 12 сентября состоится масштабная патриотическая акция "День танкиста на Урале". Местным жителям продемонстрируют "полет" сразу трех танков Т-72Б3М.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), экипажи модернизированных танков Т-72Б3М готовятся к уникальному выступлению: 40-тонные машины выполнят одновременный разгон, прыжок с трамплина и синхронный выстрел в фазе полета из 125-миллиметровых пушек. "Полет" танков Т-72Б3М поддержат самолеты Су-34, Су-24МР и вертолеты Ми-24П. На полигоне уже состоялась первая репетиция.

В программу праздника также включены площадки статического показа военной техники. Динамический показ будет представлен "танковым боем" с демонстрацией боевых возможностей вооружения танковых подразделений ЦВО.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #армия #вооружение

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