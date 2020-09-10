Госдума прокомментировала арест 65 самолетов за рейсы в Крым

Украина принимает очень "кислотные и агрессивные решения", которые переходят все границы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя инцидент с воздушными лайнерами.

Шеремет прокомментировал так решение украинского суда арестовать 65 российских самолетов, летавших в Крым. Он отметил, что это все делается для того, чтобы насолить России. Депутат подчеркнул, что для авиасообщения с Крымом это решение никак не скажется. Об этом пишет РИА Новости.

Политик рассказал, что украинскому народу не повезло с правителями. По его словам, руководство страны променяло хорошие отношения с Россией на "западные подачки". Депутат считает, что Россия когда-нибудь перестанет терпеть и введет против Украины ответные ограничительные меры.