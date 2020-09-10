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7:54   10 Сентября 2020
Общество

Университет Джонса Хопкинса сообщил о более 900 тысяч умерших с COVID-19

Университет Джонса Хопкинса сообщил о более 900 тысяч умерших с COVID-19

Число умерших пациентов с коронавирусом во всем мире превысило 900 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.

США занимает первое место по числу умерших пациентов с коронавирусной инфекцией. В стране насчитывается более 190 тысяч летальных случаев. Второе место занимает Бразилия, где умерло более 127 тысяч пациентов с COVID-19. На третьем месте находится Индия, в которой из-за последствий заражения коронавирусом скончались более 73 тысяч человек.

По данным университета, в мире зафиксировано более 27 млн случаев коронавирусной инфекции. Оперштаб России сообщает, что в стране выявлено более 1 млн случаев за весь период пандемии. Умерло более 18 тысяч человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#мир #пандемия #коронавирус

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