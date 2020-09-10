Военные РФ провели три гуманитарные акции для мирных жителей Сирии

Российские военнослужащие привезли гуманитарную помощь жителям провинций Ракка, Дейр-эз-Зор и Алеппо. Как сообщает ФАН, необходимые для жизни продукты получило местное население, которое пострадало от действий террористических группировок.

Уточняется, что одна из акций прошла в населенном пункте Маланд Хасан эль-Альян, расположенном в провинции Ракка. Еще две акции состоялись в Дейр-эз-Зоре и Алеппо. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали 1 130 продовольственных наборов, в состав которых входят продукты и вещи первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил более чем семь тонн.

Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Ахмад Марзук, в городе Рас аль-Айн орудуют протурецкие боевики, которые грабят местное население. Более того, в их кругу произошел вооруженный конфликт в ходе распределения имущества сирийцев. Трое получили ранения.