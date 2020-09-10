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7:44   10 Сентября 2020
Политика

Военные РФ провели три гуманитарные акции для мирных жителей Сирии

Военные РФ провели три гуманитарные акции для мирных жителей Сирии

Российские военнослужащие привезли гуманитарную помощь жителям провинций Ракка,  Дейр-эз-Зор и Алеппо. Как сообщает ФАН, необходимые для жизни продукты получило местное население, которое пострадало от действий террористических группировок.

Уточняется, что одна из акций прошла в населенном пункте Маланд Хасан эль-Альян, расположенном в провинции Ракка. Еще две акции состоялись в Дейр-эз-Зоре и Алеппо. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали 1 130 продовольственных наборов, в состав которых входят продукты и вещи первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил более чем семь тонн.

Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Ахмад Марзук, в городе Рас аль-Айн орудуют протурецкие боевики, которые грабят местное население. Более того, в их кругу произошел вооруженный конфликт в ходе распределения имущества сирийцев. Трое получили ранения.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #алеппо #ракка #дейр-эз-зор #политика

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