Украинский чиновник объяснил нехватку воды в Крыму "милитаризацией"

Киев не намерен восстанавливать водоснабжение Крыма, поскольку на полуострове достаточно источников для обеспечения жителей питьевой водой. Об этом заявил замминистра по вопросам неподконтрольных Украина территорий Игорь Яременко.

Чиновник заявил, что украинские ученые подтверждают наличие на территории Крыма достаточного числа источников пресной воды. По его словам, главной причиной ее нехватки на полуострове якобы является "милитаризация".

Яременко заявил, что проблема "искусственная". По его мнению, если бы вода не шла на военные нужды, то населению ее "более, чем хватало бы".

Ранее телеканал "360" сообщал, что украинский суд наложил арест на 65 самолетов России, которые летали в Крым.

Крым обеспечивался пресной водой с территории Украины на 85%. После референдума в 2014 году Киев устроил водную блокаду. Украинские власти не скрывают, что тема водоснабжения полуострова является "рычагом давления".