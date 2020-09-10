Литературное сообщество отмечает 150-летие Александра Куприна

Русский писатель Александр Куприн отличается особым вниманием к героям своих книг и искренним состраданием. Автор прожил насыщенную жизнь, был и в эмиграции, но вдохновение ему могла дать только Россия.

В этом году отмечается 150-летие Куприна. С его именем прежде всего связывают Балаклаву и Гатчину, но тесные связи у писателя были с Наровчатом, Москвой, Киевом, Ялтой, Петербургом и многими другими городами, пишет "Литературная газета".

Обширна была не только "география жизни" Куприна, но и список его занятий. Он отслужил в армии, писал фельетоны в газете, работал грузчиком, служил в театре. Разнообразно и творчество писателя. Ему свойственен психологизм, умение точно чувствовать героя, будь это человек, или же медведь, слон, собака. Произведения Куприна отличает пристальное внимание к другому и искреннее сострадание. Так у Куприна и получается создать живого человека в своих книгах.

Важна для Куприна была и среда вокруг героя, включающая в себя и описание природы. В эмиграции писателю пришлось нелегко. В Париже он не находил вдохновения, жил бедно, тосковал по России. В этот период жизни он все равно написал несколько произведений, а после вернулся на родину и никем не был осужден.

Куприна называют сложным человеком. В нем сочетались застенчивость, деликатность и вспыльчивость и жестокость. Его привлекала журналистская деятельность из-за поиска сенсаций и злободневных тем, тянуло на риски и опасность, путешествия и приключения.