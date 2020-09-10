Кипр отказался поддерживать санкции Европы против Белоруссии

Кипр не поддерживает введение ограничительных мер против Белоруссии. Республика готова поддержать санкции если такие же меры будут введены и против Турции. Об этом стало известно изданию Frankfurter Allgemeine.

Кипр отказом введения санкций против Белоруссии хочет добиться наложение ограничительных мер на Турцию из-за ее планов на добычу газа в Восточном Средиземноморье, рядом с берегами Кипра. Об этом сообщает Lenta.ru.

Соглашение по санкциям откладывается до 21 сентября, тогда пройдет встреча министров иностранных дел стран Европейского Союза. Чиновники при этом еще 14 августа поддержали введение ограничений. Страны ЕС не согласны с итогами выборов, которые прошли в Белоруссии.