Онищенко оценил остановку испытаний британской вакцины от COVID-19

Разработчики британской вакцины от коронавируса показали свою добросовестность, приостановив испытания после болезни одного из добровольцев. Об этом заявил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

Компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину от коронавируса совместно с Оксфордским университетом, временно остановила клинические испытания после возникновения побочных эффектов у одного из участников. Такое решение после единичной реакции на препарат говорит о добросовестности разработчиков, заявил эксперт в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Он также отметил, что остановка испытаний не могла быть безосновательной. Это значит, что характер осложнений был таким, что пришлось взять паузу. Онищенко также напомнил, что подробности о реакции добровольца неизвестны, есть только факт ее наличия.