Экс-главу офиса Зеленского вынудили покинуть территорию Украины

Бывший глава администрации украинского президента Андрей Богдан был вынужден выехать за пределы страны после интервью для Дмитрия Гордона. Об этом он сообщил в своем Facebook.

После публикации на YouTube-канале эфира передачи "В гостях у Гордона", бывшему чиновнику начали поступать угрозы физической расправы. Из-за этого Андрей Богдан вынужденно пересек украино-румынскую границу.

Что именно послужило причиной угроз бывший, чиновник так и не сообщил. Однако 9 сентября в своем интервью он рассказал о многих политически важных темах. Им было рассказано о своей отставке, о встрече Путина и Зеленского, а также о преследовании прошлого президента Украины Петра Порошенко, передает "360".