Госдепартамент США пытается выдать желаемое за действительное, обвиняя Россию во вмешательстве в ливийский конфликт. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер выразил обеспокоенность "вовлеченностью" РФ в ливийский конфликт. Он также заявил, что было большой ошибкой пускать Россию в Сирию.

Пушков отметил, что заявления американского дипломата являются "гегемонистской фантазией". По его словам, от Вашингтона никак не зависело, пускать или не пускать Россию куда-либо. Экс-президент США Барак Обама был поставлен перед фактом, напомнил сенатор.

Также член Совфеда заявил, что Россия пришла в Сирию помимо и вопреки воле США. По его словам, поэтому Вашингтону сейчас не стоит делать вид, что они якобы могли этому помешать.

Политик в своем Telegram-канале подчеркнул, что участие России в конфликте спасло весь ближневосточный регион от катастрофы.

Также недавно Пушков обсудил с газетой "Взгляд" события в Белоруссии и влияние США на них. Об этом пишет телеканал "360".