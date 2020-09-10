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4:33   10 Сентября 2020
Экономика

Стратег Deutsche Bank предсказал эпоху мирового беспорядка

Стратег Deutsche Bank предсказал эпоху мирового беспорядка

Мир ждет эпоха беспорядка, которая придет на смену эпохи глобализации. Об этом говорится в исследовании стратега Deutsche Bank Джима Рейда.

Согласно докладу, новая эпоха будет характеризоваться возвышением китайской экономики над американской. Этому будут сопутствовать напряженные отношения между ними.

Телеканал "360" со ссылкой на доклад пишет, что в работе также говорится о продолжении роста глобального долга, политике "вертолетных денег" от центробанков стран, а также усилении роли миллениалов и представителей более молодых поколений.

В "эпохе беспорядка" будет расти инфляция в ряде стран, экономическое неравенство, ужесточаться конкуренция между поколениями, а также начнется новая технологическая революция.

Стратег банка отмечает, что "беспорядок" начнет определять экономическую ситуацию в мире в течение десяти лет.

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Автор: Яна Либерман
#аналитика #deutsche bank #эпоха беспорядка

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