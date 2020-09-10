Кабмин РФ может внести изменения в ежемесячные выплаты многодетным семьям

Кабмин России рассмотрит внесение поправок в распределение объемов субсидий на выплаты, которые начисляются семьям при рождении третьего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Пресс-служба сообщила, что будет обсуждаться вопрос об изменениях распределения субсидий для семей с тремя и более детьми до того момента, пока ребенку не исполнится три года. Об этом информирует агентство "Прайм".

Сообщается, что изменения помогут регионам России сделать так, чтобы ежемесячные выплаты, которые назначаются при рождении третьего и последующих детей, выплачивались в полном размере.