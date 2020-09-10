Названы условия прекращения существования Украины при Зеленском

Украина прекратит свое существование, если президент страны Владимир Зеленский останется на своем посте. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Экс-нардеп в эфире телеканала "Наш" выразил мнение, что Зеленский не понимает, что нужно делать. По его словам, политика Зеленского может привести к передаче судебной власти в руки других государств, которые создадут на Украине "карательную вертикаль".

Бывший депутат отметил, что в таком случае не будет ни страны, ни земли. Мураев раскритиковал экономическую политику действующего правительства, которое позволяет зарабатывать на "ограблении" Украины американским спекулянтам.

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан покинул страну из-за физической расправы. Об этом пишет телеканал "360".