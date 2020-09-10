"Фонд борьбы с коррупцией" игнорирует вопросы СМИ о Марии Певчих

Корреспонденты Федерального агентства новостей находят доказательства причастности Марии Певчих к заказному отравлению Алексея Навального, руководителя "Фонда борьбы с коррупцией", признанного в РФ иноагентом.

Певчих вместе с Навальным приехала в Сибирь. Девушка везде сопровождала блогера и даже жила с ним в одном номере в отеле. Возвращаться в Москву она почему-то предпочла самостоятельно, отдельно от команды ФБК. Однако после того, как Навальному стало плохо, Мария сразу оказалась на борту медицинского самолета, куда не пропустили ни жену блогера, ни его пресс-секретаря Киру Ярмыш. Не исключено, что она может быть замешана в отравлении основателя ФБК и пыталась замести следы.

Известно, что Певчих навещала блогера в немецкой клинике "Шарите". В Сети с ней и сотрудниками ФБК много совместных фотографий. Однако знакомство с таинственной Марией сторонники Навального не признают, а вопросы журналистов игнорируют. Так, директор фонда Иван Жданов сообщил изданию The Moscow Post, что понятия не имеет, о ком идет речь, когда у него спросили про Марию Певчих.

ФАН видит причастность Певчих к отравлению Навального по заказу его спонсора и исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. Он является связующим звеном между блогером и его покровителями в Лондоне.